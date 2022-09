Sharon morì a due anni | pediatra condannata per omicidio colposo Ma non andrà in carcere

La piccolaaveva disturbi allo stomaco e vomitava, così i suoi genitori, Giovanni e Giuseppina l'hanno portata in ospedale per far visitare la bambina; dopo poche ore dal ricovero,è ...La settimana in cuiJohn Kennedy jr, e i giornali italiani proprio non riuscivano a capire chi ... Io, fino a Lodovica Mairè Rogati, non sapevo che laStone delle sciroccate fosse un ...