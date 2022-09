Salvini-Meloni faccia a faccia dopo il voto. L'incontro a Montecitorio (Di mercoledì 28 settembre 2022) È durato un'ora circa l'incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni che si è svolto questo pomeriggio negli uffici della leader di Fratelli d'Italia alla Camera. I due si sono visti per la prima volta dopo l'esito delle elezioni di domenica, dalle quali il Carroccio è uscito con l'8,8 per cento dei voti e FdI con il 25,9 per cento. Il colloquio, dice una nota della Lega, "si è svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti". Salvini è uscito dalla Camera parlando al telefono, senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti. "Meloni e Salvini – continua la nota – hanno fatto il punto della situazione e delle priorità e urgenze all’ordine del giorno del governo e del Parlamento, anche alla luce della complessa situazione che l’Italia sta vivendo". Il tema ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 settembre 2022) È durato un'ora circa l'tra Matteoe Giorgiache si è svolto questo pomeriggio negli uffici della leader di Fratelli d'Italia alla Camera. I due si sono visti per la prima voltal'esito delle elezioni di domenica, dalle quali il Carroccio è uscito con l'8,8 per cento dei voti e FdI con il 25,9 per cento. Il colloquio, dice una nota della Lega, "si è svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti".è uscito dalla Camera parlando al telefono, senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti. "– continua la nota – hanno fatto il punto della situazione e delle priorità e urgenze all’ordine del giorno del governo e del Parlamento, anche alla luce della complessa situazione che l’Italia sta vivendo". Il tema ...

