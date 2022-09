Ruby ter: difesa Faggioli, 'nessuna prova di rapporti sessuali con Berlusconi' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set. (Adnkronos) - "Non c'è alcuna prova che Barbara Faggioli abbia avuto rapporti sessuali con Berlusconi o che abbia esercitato ad Arcore l'attività prostitutiva". Lo sostiene in aula l'avvocato Paolo Siniscalchi, che assiste l'ex showgirl - oggi lontana dai riflettori -, tra le imputate nel processo milanese sul caso Ruby ter. Nell'arringa la difesa sottolinea come "non è stata direttamente testimone di atteggiamenti impropri" delle serate di Arcore e come, rispetto alle accuse mosse di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, "manchi la correlazione tra la testimonianza e la dazione di denaro". Tra lei e Berlusconi ci sono "rapporti economici che hanno proceduto la testimonianza, sono proseguiti nel corso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set. (Adnkronos) - "Non c'è alcunache Barbaraabbia avutocono che abbia esercitato ad Arcore l'attività prostitutiva". Lo sostiene in aula l'avvocato Paolo Siniscalchi, che assiste l'ex showgirl - oggi lontana dai riflettori -, tra le imputate nel processo milanese sul casoter. Nell'arringa lasottolinea come "non è stata direttamente testimone di atteggiamenti impropri" delle serate di Arcore e come, rispetto alle accuse mosse di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, "manchi la correlazione tra la testimonianza e la dazione di denaro". Tra lei eci sono "economici che hanno proceduto la testimonianza, sono proseguiti nel corso di ...

