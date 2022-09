Roma – Tevere, Zingaretti: “Al via la rimozione della motonave ‘Tiber II’, decoro e pulizia per la nostra città” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Sono iniziate oggi le operazioni di rimozione del relitto “TIBER II”, da anni abbandonata sulla banchina destra del fiume Tevere. Dopo molte battaglie , anche legali, la Regione Lazio può finalmente dare il via a un’operazione che prima di ogni cosa eliminerà il rischio che la motonave possa essere causa di situazioni pericolose ed essere trascinata a valle dalle acque del fiume nel corso di eventi atmosferici particolarmente aggressivi, ma che soprattutto contribuisce a una più vasta azione di pulizia e messa in sicurezza. Da anni abbiamo stanziato risorse e messo a disposizione mezzi e uomini per un maggior decoro e per rendere più fruibile il Tevere, valorizzando così un corso d’acqua che attraversa il centro storico della Capitale e che attrae turisti e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Sono iniziate oggi le operazioni didel relitto “TIBER II”, da anni abbandonata sulla banchina destra del fiume. Dopo molte battaglie , anche legali, la Regione Lazio può finalmente dare il via a un’operazione che prima di ogni cosa eliminerà il rischio che lapossa essere causa di situazioni pericolose ed essere trascinata a valle dalle acque del fiume nel corso di eventi atmosferici particolarmente aggressivi, ma che soprattutto contribuisce a una più vasta azione die messa in sicurezza. Da anni abbiamo stanziato risorse e messo a disposizione mezzi e uomini per un maggiore per rendere più fruibile il, valorizzando così un corso d’acqua che attraversa il centro storicoCapitale e che attrae turisti e ...

