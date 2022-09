Quando muore Carlo III: l’incredibile profezia sul nuovo Re (Di mercoledì 28 settembre 2022) Re Carlo profezia morte. Carlo III è il nuovo sovrano del Regno Unito. Il figlio della Regina Elisabetta e del Principe Filippo è salito al trono dopo la morte della madre. Qualcuno pensava potesse abdicare in favore del figlio ed invece Carlo ha deciso di salire al trono. D’altronde ha aspettato tutti questi anni. Pensate che è stato l’erede al trono più longevo nella storia della monarchia. Adesso, però, spunta un’incredibile profezia. L’uomo che ha predetto la morte della Regina Elisabetta svela Quando muore Re Carlo III. (Continua…) LEGGI ANCHE: Meghan Markle, richiesta personale a Re Carlo III: cosa gli ha detto Re Carlo profezia morte Dopo circa settant’anni, il Regno ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 28 settembre 2022) Remorte.III è ilsovrano del Regno Unito. Il figlio della Regina Elisabetta e del Principe Filippo è salito al trono dopo la morte della madre. Qualcuno pensava potesse abdicare in favore del figlio ed inveceha deciso di salire al trono. D’altronde ha aspettato tutti questi anni. Pensate che è stato l’erede al trono più longevo nella storia della monarchia. Adesso, però, spunta un’incredibile. L’uomo che ha predetto la morte della Regina Elisabetta svelaReIII. (Continua…) LEGGI ANCHE: Meghan Markle, richiesta personale a ReIII: cosa gli ha detto Remorte Dopo circa settant’anni, il Regno ...

