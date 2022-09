Osteoporosi | anticorpo monoclonale migliora parametri ossei

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Significativimenti del tessuto osseo corticale e trabecolare si evidenziano nei pazienti contrattati con romosozumab. Lo rivelano gli abstract di tre analisi post-hoc centrate su tecniche di modellazione 3D presentati, insieme ad altri 17 abstract, al congresso annuale 2022 dell'American society for bone and mineral research (Asbmr) da poco concluso ad Austin (Texas, Usa). Lo annuncia in una nota Ucb azienda biofarmaceutica che ha sviluppato, con Amgen, il farmaco, unche, inibendo l'attività della sclerostina, determina, da un lato un aumento della formazione ossea e, in misura minore, una riduzione del riassorbimento del tessuto osseo. L'è la più comune malattia metabolica cronica delle ossa, caratterizzata da ...