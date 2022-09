Oscar Piastri, dopo la bufera è tempo di futuro in McLaren (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le luci della ribalta targate Formula 1 sono pronte ad accogliere una giovane promessa che ha già scatenato, senza mai avere un sedile fisso, una bufera attorno al suo nome. La McLaren ha deciso di cambiare pilota lasciato invariata, però, la nazionalità: out Daniel Ricciardo per il connazionale Oscar Piastri. Il giovane australiano è passato da Alpine al team di Woking dopo che la vecchia Renault aveva annunciato che sarebbe stato il pilota per il prossimo anno. Una diatriba che sembra essere, ormai, risolta: il ragazzo ha scelto anche il numero da piazzare sul musetto della vettura papaya. Le dichiarazioni di un Oscar Piastri che vede già al futuro Oscar Piastri in Prema – Photo Credit: Oscar ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le luci della ribalta targate Formula 1 sono pronte ad accogliere una giovane promessa che ha già scatenato, senza mai avere un sedile fisso, unaattorno al suo nome. Laha deciso di cambiare pilota lasciato invariata, però, la nazionalità: out Daniel Ricciardo per il connazionale. Il giovane australiano è passato da Alpine al team di Wokingche la vecchia Renault aveva annunciato che sarebbe stato il pilota per il prossimo anno. Una diatriba che sembra essere, ormai, risolta: il ragazzo ha scelto anche il numero da piazzare sul musetto della vettura papaya. Le dichiarazioni di unche vede già alin Prema – Photo Credit:...

