Ordinanza | in Mar Piccolo solo la cozza nera tarantina Comune

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto: Dal 26 settembre non è più possibile impiantare nelle acque del Mar Piccolo semi o frutti che non appartengano alla specie della cozza nera tarantina. Una specifica Ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci ha anticipato gli effetti di quanto è stato già previsto nel nuovo Piano Comunale delle Coste, attualmente in fase di approvazione, che tra le altre cose dispone il divieto generalizzato di re-immersione di "mitili importati o comunque non autoctoni" in Mar Piccolo, al fine di contenere ed eliminare l'inquinamento biologico da specie cosiddette "aliene". «Si tratta di una misura necessaria a preservare la tipica biodiversità del Mar Piccolo – ha spiegato il primo cittadino –

