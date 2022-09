Nel Pd si apre la successione a Letta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nessuno ovviamente lo dice apertamente – non sarebbe una gran figura – ma nel Pd, di fronte alla prospettiva di essere opposizione, il tema che scalda le discussioni è il congresso e l’elezione del prossimo segretario. I “tempi rapidi” di cui ha parlato Enrico Letta sono un avviso che non ha bisogno di troppe interpretazioni. Nel Pd il tema che scalda le discussioni è il congresso e l’elezione del prossimo segretario Matteo Orfini spiega che “il problema di fondo è che non è più chiaro a nessuno quale sia la missione del Pd” e invita ad abbandonare la discussione sulle alleanze: “Basta pensare e parlare solo di alleanze. Abbiamo sprecato tre anni così: la nostra unica proposta politica è stata allearci. A prescindere, e senza idee. Politica delle alleanze, ma senza politica. Un partito non può essere solo questo. Sennò diventa inevitabilmente solo un partito di potere, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nessuno ovviamente lo dice apertamente – non sarebbe una gran figura – ma nel Pd, di fronte alla prospettiva di essere opposizione, il tema che scalda le discussioni è il congresso e l’elezione del prossimo segretario. I “tempi rapidi” di cui ha parlato Enricosono un avviso che non ha bisogno di troppe interpretazioni. Nel Pd il tema che scalda le discussioni è il congresso e l’elezione del prossimo segretario Matteo Orfini spiega che “il problema di fondo è che non è più chiaro a nessuno quale sia la missione del Pd” e invita ad abbandonare la discussione sulle alleanze: “Basta pensare e parlare solo di alleanze. Abbiamo sprecato tre anni così: la nostra unica proposta politica è stata allearci. A prescindere, e senza idee. Politica delle alleanze, ma senza politica. Un partito non può essere solo questo. Sennò diventa inevitabilmente solo un partito di potere, ...

