Milan | Vranckx illumina con il Belgio under 21

cmdotcom : #Milan, #Vranckx reclama spazio. #Pioli ha bisogno di lui - gab72boa : RT @cmdotcom: #Milan, #Vranckx reclama spazio. #Pioli ha bisogno di lui - ale_taia : RT @cmdotcom: #Milan, #Vranckx reclama spazio. #Pioli ha bisogno di lui - soloxmilanisti : Milan, capitolo Vranckx: presto Pioli avrà bisogno di lui - Frances54325203 : RT @cmdotcom: #Milan, #Vranckx reclama spazio. #Pioli ha bisogno di lui -

Commenta per primo Minuti importanti, per ritrovare la forma, per sentirsi protagonista. Dopo Malick Thiaw Asterè stato il nazionale delpiù impegnato in questa pausa. 160' con il Belgio Under 21, divisi tra Olanda (70') e Francia (90'), giocati con la fascia di capitano al braccio, da ......dei giovani nuovi arrivati (da Adli a) ma anche studiare quale ruolo rendere più funzionale. Da questo punto di vista c'è un'area del campo che è spesso indicata come quella dove ilpuò ...Il Milan ha molte alternative a centrocampo, in caso di forfait di Tonali o Bennacer. Tutti i giocatori su cui Pioli può puntare.Per quanto riguarda Vranckx, invece, il doppio impegno con il Belgio Under 21 riconsegnerà al Milan un giocatore in ottime condizioni fisiche e mentali, come ha dimostrato la partitona che l'ex ...