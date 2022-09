"Mettetevi l'anima in pace". La Meloni smonta le balle di Molinari e Gianni in un colpo solo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giorgia Meloni prende a schiaffoni la stampa di sinistra. Dopo aver attaccato il centrodestra per tutta la durata della campagna elettorale, adesso il gioco di Repubblica e La Stampa è quello di spaccare la coalizione di centrodestra usando retroscena fasulli e velenosi. Il tutto per mettere Salvini contro la Meloni. Su La Stampa e Repubblica questa pattina sono apparsi due articoli che parlavano di astio tra il leader della Lega e quello di Fratelli d'Italia sulla squadra di governo. E di fatto nulla di tutto ciò è vero. Addirittura Molinari sul suo quotidiano si spinge oltre parlando di manovre di FdI per "legare" Salvini. A tutto c'è un limite e così la Meloni ha risposto per le rime: "Trovo abbastanza surreale che certa stampa inventi di sana pianta miei virgolettati, pubblicando ricostruzioni del tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giorgiaprende a schiaffoni la stampa di sinistra. Dopo aver attaccato il centrodestra per tutta la durata della campagna elettorale, adesso il gioco di Repubblica e La Stampa è quello di spaccare la coalizione di centrodestra usando retroscena fasulli e velenosi. Il tutto per mettere Salvini contro la. Su La Stampa e Repubblica questa pattina sono apparsi due articoli che parlavano di astio tra il leader della Lega e quello di Fratelli d'Italia sulla squadra di governo. E di fatto nulla di tutto ciò è vero. Addiritturasul suo quotidiano si spinge oltre parlando di manovre di FdI per "legare" Salvini. A tutto c'è un limite e così laha risposto per le rime: "Trovo abbastanza surreale che certa stampa inventi di sana pianta miei virgolettati, pubblicando ricostruzioni del tutto ...

