Mancini | «Le porte della Nazionale sono aperte anche a chi ha avuto comportamenti sbagliati»

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Robertoè intervenuto dal palco del Social Football Summit. Le sue dichiarazionistate riportate da Tuttomercatoweb. «Per mestati 40 anni straordinari con l’Italia. Quando ho esordito io non avevamo nulla di tecnologico, era tutto fatto a vista,se l’occhio non sbaglia. I mezzi di oggi ci hanno dato grande mano però è veramente tutto cambiato da tanto tempo: avere due o tre telecamere con noi ha significato doverci adeguarea quello. La vita ormai è questa e bisogna saperci convivere. I dati? A volte le cose le vedi già in partita e poi i dati le confermano. I datiimportanti:un elemento a cui non si può più rinunciare». La. «Siamo contenti per quello che è successo in questa settimana ma purtroppo è ...

napolista : Mancini: «Le porte della Nazionale aperte pure a chi ha avuto comportamenti sbagliati» Al SFS. «Basta chiedere scu… - siamo_la_Roma : ???Intervista al CT #Mancini ??? 'Le porte della #Nazionale sono aperte anche per chi sbaglia' ??'Ma serve chiedere sc… - francescoiucca : RT @calciomercatoit: ???#SocialFootballSummit , #DeRossi: “Tanti ragazzi restano attaccati alle squadre di appartenenza, ma i giocatori fort… - ReteSport : ?? L'annuncio di #Mancini: 'Nazionale? Porte aperte per tutti, ma bisogna chiedere scusa alla squadra' -

...ha poi proseguito: ' La nostra Nazionale è tra le migliori al mondo e, nonostante qualche delusione, non mancano le soddisfazioni. I ragazzi possono sbagliare, non l'ho mai nascosto. Le...Io non sono stato un calciatore modello in Nazionale È vero, anche per questo capisco i ragazzi, ledella Nazionale sono aperte a tutti'. Per chiudere,ha spiegato i motivi che lo ...Il Ct Mancini: “Si può sbagliare, basta chiedere scusa ai compagni e tornare” Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento Social Football Summit allo Stadio Olimpico. Ecco ...Il ct Roberto Mancini archiviata la qualificazione alla Final Four di Nations League è tornato a parlare del futuro della Nazionale italiana. "Ci siamo meritati questo traguardo, abbiamo battuto l'Ing ...