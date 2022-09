Long Covid, test del sangue lo prevede: lo studio (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Un esame del sangue eseguito al momento dell’infezione da Sars-CoV-2 promette di prevedere la sindrome Long Covid, individuando i pazienti più a rischio di disturbi a un anno dal contagio. E’ la novità che emerge da uno studio pubblicato su ‘eBioMedicine – The Lancet’, condotto da ricercatori dell’University College London (Ucl) su piccoli numeri. Se i risultati verranno confermati da indagini più ampie, gli autori prospettano la possibilità di predire la sindrome post Covid-19 offrendo un test già al momento della diagnosi di positività al coronavirus pandemico. Il futuro esame misurerebbe i livelli di una serie di proteine, le cui concentrazioni plasmatiche sono risultate particolarmente alte nei contagiati con sintomi persistenti dopo 12 mesi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Un esame deleseguito al momento dell’infezione da Sars-CoV-2 promette dire la sindrome, individuando i pazienti più a rischio di disturbi a un anno dal contagio. E’ la novità che emerge da unopubblicato su ‘eBioMedicine – The Lancet’, condotto da ricercatori dell’University College London (Ucl) su piccoli numeri. Se i risultati verranno confermati da indagini più ampie, gli autori prospettano la possibilità di predire la sindrome post-19 offrendo ungià al momento della diagnosi di positività al coronavirus pandemico. Il futuro esame misurerebbe i livelli di una serie di proteine, le cui concentrazioni plasmatiche sono risultate particolarmente alte nei contagiati con sintomi persistenti dopo 12 mesi ...

