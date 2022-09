Lombardia, via libera ai cimiteri per animali da compagnia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Approvato il progetto di legge che disciplina la realizzazione, localizzazione e gestione dei cimiteri per animali d'affezione Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Approvato il progetto di legge che disciplina la realizzazione, localizzazione e gestione deiperd'affezione

maiorinquisitor : @TIM_Official Ho uno smartphone Oppo find x2 neo abilitato al 5G,abito a Pioltello in via Lombardia 55,posso installarlo? - LuigiPiccirilo : Massoneria, mafie e politica: il dibattito in Regione Lombardia con Davigo, Lombardo e De Magistris… - LuceverdeMilano : ? #Milano #Incidente - Via Giuseppe Verdi ?????? Possibili rallentamenti altezza Via dell'Orso #Luceverde #Lombardia - LuceverdeMilano : ? #Milano #Incidente - Piazzale Lagosta ?????? Possibili rallentamenti altezza Via Pola #Luceverde #Lombardia - GianfrancoGasb1 : RT @FimLombardia: Per proporre nuove risposte serve porsi nuove domande. Rigenerazioni e nuove traiettorie sindacali: al via il progetto de… -