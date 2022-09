Ivan Zazzaroni fa un commento sessista in diretta tv alla collega Claudia Mercurio | “Sei cresciuta tantissimo anche davanti” I social insorgono | “Che squallore”

GiusCandela : Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si rivolge alla collega Claudia Mercurio soffermandosi sulla cr… - FQMagazineit : Ivan Zazzaroni fa un commento sessista in diretta tv alla collega Claudia Mercurio: “Sei cresciuta tantissimo anche… - SimonePanzeri87 : RT @GiusCandela: Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si rivolge alla collega Claudia Mercurio soffermandosi sulla crescita… - MarcoLe65112871 : RT @GiusCandela: Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si rivolge alla collega Claudia Mercurio soffermandosi sulla crescita… - fedezic : Mi ero persa il commento sessista di Ivan #Zazzaroni. Si conferma un personaggio pessimo. ?? -

Commento sessista di, direttore del Corriere dello Sport, verso la collega Claudia Mercurio durante la trasmissione 'Il bello del calcio' in ...Il riferimento diera chiaro, avendo mimato il seno. e aggiungendo: "Mamma mia!" . In allegato vi mostriamo il video di quanto accaduto. Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...L'analisi del giornalista: "L’interista, che continua a riempire San Siro, si è stufato e la contestazione è diventata plateale" ...