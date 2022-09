Il Paradiso delle Signore: torna proprio lui, Alfredo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Scopriamo insieme che cosa succederà nel nuovissimo appuntamento di oggi per quanto riguarda l’amata soap opera della Rai. Anche oggi, 28 settembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle Signore, ovvero il programma che tutti noi amiamo e che seguiamo da tanti anni, basti pensare che siamo alla settima stagione. Come abbiamo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Scopriamo insieme che cosa succederà nel nuovissimo appuntamento di oggi per quanto riguarda l’amata soap opera della Rai. Anche oggi, 28 settembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del, ovvero il programma che tutti noi amiamo e che seguiamo da tanti anni, basti pensare che siamo alla settima stagione. Come abbiamo L'articolo proviene da Leggilo.org.

belfer70 : @lorenzaswift13 Però, da fuori norma anche io su un paio di parametri, non è una questione di privilegi, ma di mark… - tvblogit : Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni puntata di oggi, 28 settembre 2022 - caffellattecup : E chi ha visto il Paradiso delle Signore avrà avuto un mega flash. #Gfvip - ilparadisodell2 : RT @redazionetvsoap: #pdsdaily #pdsdaily5 #pds7 Abbiamo incontrato per voi l'attrice che interpreta VERONICA a #ilparadisodellesignore! htt… - AntonellaGigl18 : @paolabrugnoni @Ilaria22841484 No ma al di la del nuovo amore sbocciato in modo repentino e inaspettato e del look… -