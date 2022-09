Giornata per l’aborto libero e sicuro, cortei di Non una di meno in tutta Italia. L’Associazione Coscioni chiede i dati al ministro Speranza (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nella Giornata mondiale per l’aborto libero e sicuro, le femministe di Non una di meno hanno lanciato una mobilitazione locale e nazionale. “Da anni denunciamo la preoccupante limitazione all’accesso all’IVG in Italia”, si legge nell’appello alla manifestazione, “la media nazionale del 70% di obiettori di coscienza nelle strutture sanitarie e del 90 se non 100% in alcune regioni, la non educazione alla contraccezione e l’esagerato costo dei metodi contraccettivi, la progressiva eliminazione dei consultori che mina la tutela della salute delle donne, la mancanza dell’educazione sessuale non binaria nei luoghi di istruzione”. La manifestazione arriva a pochi giorni dalla vittoria alle elezioni politiche di Giorgia Meloni, leader che non ha mai nascosto le sue posizioni contro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nellamondiale per, le femministe di Non una dihanno lanciato una mobilitazione locale e nazionale. “Da anni denunciamo la preoccupante limitazione all’accesso all’IVG in”, si legge nell’appello alla manifestazione, “la media nazionale del 70% di obiettori di coscienza nelle strutture sanitarie e del 90 se non 100% in alcune regioni, la non educazione alla contraccezione e l’esagerato costo dei metodi contraccettivi, la progressiva eliminazione dei consultori che mina la tutela della salute delle donne, la mancanza dell’educazione sessuale non binaria nei luoghi di istruzione”. La manifestazione arriva a pochi giorni dalla vittoria alle elezioni politiche di Giorgia Meloni, leader che non ha mai nascosto le sue posizioni contro ...

enpaonlus : Per la Giornata degli Animali è possibile donare cibo tramite Amazon ai trovatelli assistiti da ENPA! ?@AmazonIT? ?… - enpaonlus : ENPA ringrazia Amazon per la collaborazione che permette di donare cibo umido e secco ai trovatelli assistiti nei p… - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - FrBenedictOP : RT @_Angelicum: L'aborto non è un diritto - Abortire è per forza un'esperienza traumatica - Chi vuole ridurre il numero di aborti deve inve… - _marsme : RT @PossibileIt: - L'aborto è un diritto. - Abortire non è per forza un'esperienza traumatica. - Chi vuole ridurre il numero di aborti deve… -