Errore del Viminale, Bossi eletto alla Camera (Di mercoledì 28 settembre 2022) Colpo di scena: il fondatore della Lega è stato eletto alla Camera. Un Errore di calcolo del Viminale aveva inizialmente lasciato il Senatùr fuori dai giochi. Salvini spegne le polemiche: "Parole al vento"

