Emis Killa | live ai “Magazzini Generali”

In occasione del 10° anniversario di "L'erba cattiva", Emis Killa si esibirà dal vivo presso i Magazzini Generali di Milano. Emis Killa: quando si tiene il live ai Magazzini Generali? Il live, prodotto da Vivo Concerti, è occasione per celebrare uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano, segnando uno spartiacque sulla scena mainstream e consacrando la carriera di Emis Killa come uno degli artisti più apprezzati e affermati da oltre dieci anni. Emis Killa porterà sul palco i suoi migliori successi e i brani contenuti nell'album "L'erba cattiva", pubblicato nel 2012, certificato disco di platino, e contenente una hit intramontabile ...

