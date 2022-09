Cruciani scatenatissimo: Michielin? Canta e non rompere il c… Gli studenti che occupano? Andate a studiare (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giuseppe Cruciani, dai microfoni de La Zanzara, ridicolizza Damiano dei Maneskin, Francesca Michielin che ha invocato la resistenza e gli studenti del Manzoni “okkupato”. Già prima del voto Cruciani se l’era presa con quegli artisti che facevano appelli contro Giorgia Meloni e adesso rincara la dose. A Damiano dei Maneskin replica: “Un giorno triste per il Paese? No, un giorno triste solo per te che non sei il portavoce degli italiani…”. Ancora più duro nei confronti di Francesca Michielin: “Resistenza? Non rompere il ca..o e fai il tuo mestiere”. Scatenato @giuCruciani contro @daviddamiano99 e @francescacheeks – Ecco il video. Intanto @ DAGOSPIA Cruciani SCATENATO A LA ZANZARA CONTRO DAMIANO DEI MANESKIN E LA Michielin ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giuseppe, dai microfoni de La Zanzara, ridicolizza Damiano dei Maneskin, Francescache ha invocato la resistenza e glidel Manzoni “okkupato”. Già prima del votose l’era presa con quegli artisti che facevano appelli contro Giorgia Meloni e adesso rincara la dose. A Damiano dei Maneskin replica: “Un giorno triste per il Paese? No, un giorno triste solo per te che non sei il portavoce degli italiani…”. Ancora più duro nei confronti di Francesca: “Resistenza? Nonil ca..o e fai il tuo mestiere”. Scatenato @giucontro @daviddamiano99 e @francescacheeks – Ecco il video. Intanto @ DAGOSPIASCATENATO A LA ZANZARA CONTRO DAMIANO DEI MANESKIN E LA...

