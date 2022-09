Così si può riformare la Costituzione. Guzzetta sulle proposte FdI (Di mercoledì 28 settembre 2022) La polemica sulla primazia del diritto nazionale rispetto al diritto comunitario è una tempesta in un bicchier d’acqua, dice a Formiche.net il costituzionalista Giovanni Guzzetta, ordinario di diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata. E indica la via maestra per riformare il sistema paese: il semipresidezialismo alla francese. Oltre a quello dei totoministri uno dei temi più significativi all’ordine del giorno da subito è quello della riforma della seconda parte della Carta annunciata da FdI, a cui Renzi ha subito detto un mezzo sì. Cosa si può fare e come? Intanto mi consenta di dire che questo tema della riforma è fondamentale perché noi siamo nella fase in cui il sistema elettorale ha “funzionato”. Ma sappiamo per esperienza storica che, anche quando c’è un meccanismo ancora più maggioritario, si creano maggioranze nette. Il problema poi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 settembre 2022) La polemica sulla primazia del diritto nazionale rispetto al diritto comunitario è una tempesta in un bicchier d’acqua, dice a Formiche.net il costituzionalista Giovanni, ordinario di diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata. E indica la via maestra peril sistema paese: il semipresidezialismo alla francese. Oltre a quello dei totoministri uno dei temi più significativi all’ordine del giorno da subito è quello della riforma della seconda parte della Carta annunciata da FdI, a cui Renzi ha subito detto un mezzo sì. Cosa si può fare e come? Intanto mi consenta di dire che questo tema della riforma è fondamentale perché noi siamo nella fase in cui il sistema elettorale ha “funzionato”. Ma sappiamo per esperienza storica che, anche quando c’è un meccanismo ancora più maggioritario, si creano maggioranze nette. Il problema poi ...

