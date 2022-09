Canale 5 manda per errore una replica del daytime di Amici (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lorella Cuccarini nel quotidiano di Amici E’ come un déjà vu che si ripete. Oggi ai telespettatori di Amici sarà venuto in mente un vecchio ritornello cantato agli Elios guardando la puntata del daytime. Sì perchè c’è stato un errore clamoroso nella messa in onda. Su Canale 5 attualmente è in onda la stessa puntata di Amici di Maria De Filippi trasmessa lo scorso 26 settembre e incentrata sul post pomeridiano di domenica. Cosa sarà successo? Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lorella Cuccarini nel quotidiano diE’ come un déjà vu che si ripete. Oggi ai telespettatori disarà venuto in mente un vecchio ritornello cantato agli Elios guardando la puntata del. Sì perchè c’è stato unclamoroso nella messa in onda. Su5 attualmente è in onda la stessa puntata didi Maria De Filippi trasmessa lo scorso 26 settembre e incentrata sul post pomeridiano di domenica. Cosa sarà successo?

