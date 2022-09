Black Dragon’s Guild è su Kickstarter!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 settembre 2022)– LITTLE ROCKET GAMES ANNUNCIA IL LANCIO DISU KICKSTARTER Finalmente è arrivato il giorno del debutto suè già da ieri uno dei giochi protagonisti del mondo ludico sulla piattaforma di crowdfunding. Infatti dalle 16 del 27 Settembre, ora italiana, è possibile sostenere il progetto che ha avuto su di sé tante mani e menti in trepida lavorazione.Il mondo fantasy ha incontrato i disegni di Bigio e i colori di Marco Salogni, la fantasia di Angelo “Lo Chef Ludico” Minestrini e l’esperienza di Zemilio, la passione di Little Rocket Games e la dedizione di tutto il suo staff....