Bayern Monaco, ds Salihamidzic: "Mané? Ha bisogno di tempo per ambientarsi" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Momento difficile per Sadio Mané, a secco di gol nelle ultime quattro gare di campionato e in Champions League. "Sadio ha ancora bisogno di tempo, deve abituarsi alla Bundesliga e a tutto il resto, ma ci riuscirà" ha dichiarato il direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, a SportBild. "Parlo con lui regolarmente, deve solo organizzarsi in modo tale da ambientarsi a Monaco. È uno dei migliori giocatori al mondo e ci darà molta soddisfazione" ha aggiunto. SportFace.

