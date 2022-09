Zuppa di Porro 27 settembre 2022 (Di martedì 27 settembre 2022) Zuppa di Porro. Leggi i titoli dei giornali di centrodestra e pensi che siano toomuch: Belli Ciao e Come rosicano. Ma poi subito dopo leggi gli altri giornali, quasi tutti, e capisci che rosicano davvero, una roba da pazzi. Per Repubblica, che fa titolone di prima pagina, il problema è Salvini. Stesso concetto su Corsera e per Gramellini. Cioè conte si dimezza, dimaio che parlava di russi scompare, letta perde e Calenda non ci farà nulla dei suoi voti, e il problema è Salvini? Grande Socci, unico che cerca di dare uno spiegazione al calo di Salvini. Per Crippa del Foglio bisogna saper perdere e Letta lo sa fare e Salvini no. Peccato che il secondo fa parte di una coalizione che ha vinto. Meloni ai suoi: niente festeggiamenti. E per Rep, giuro, l meloni non da mance all’estetista. Da incorniciare due perle: Conchita e Fornero. La prima parla del suo ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 27 settembre 2022)di. Leggi i titoli dei giornali di centrodestra e pensi che siano toomuch: Belli Ciao e Come rosicano. Ma poi subito dopo leggi gli altri giornali, quasi tutti, e capisci che rosicano davvero, una roba da pazzi. Per Repubblica, che fa titolone di prima pagina, il problema è Salvini. Stesso concetto su Corsera e per Gramellini. Cioè conte si dimezza, dimaio che parlava di russi scompare, letta perde e Calenda non ci farà nulla dei suoi voti, e il problema è Salvini? Grande Socci, unico che cerca di dare uno spiegazione al calo di Salvini. Per Crippa del Foglio bisogna saper perdere e Letta lo sa fare e Salvini no. Peccato che il secondo fa parte di una coalizione che ha vinto. Meloni ai suoi: niente festeggiamenti. E per Rep, giuro, l meloni non da mance all’estetista. Da incorniciare due perle: Conchita e Fornero. La prima parla del suo ...

