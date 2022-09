Wta Parma 2022 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 28 settembre con Paolini-Cocciaretto

Leggi su sportface

(Di martedì 27 settembre 2022) Ilcon glie l’didi28al torneo Wta di. Giornata ricca di incontri, ben otto, e con tante azzurre in campo, da segnalare in particolare il derby tutto italiano in cui si fronteggeranno, come quarto match dalle ore 10, Jasmineed Elisabetta. Di seguito ecco lazione odierna sulla terra rossa emiliana. CENTER COURT ore 10 Galfi vs Zanevska a seguire (4) Stephens vs Kovinic a seguire (1) Sakkari vs Rus a seguirevsa seguire Paoletti vs (3) Begu GRAND STAND secondo match dalle ore 10 Sherif vs Waltert a seguire Davis vs TBD COURT 1 terzo match dalle ore 10 (6) ...