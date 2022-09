“Voglio tornare a casa”. GF Vip 7, Amaurys Perez come un treno con Signorini dopo quel gesto (Di martedì 27 settembre 2022) Amaurys Perez è al GF Vip 7 ma non sta vivendo bene questa esperienza nella casa. Lo ha confessato lo stesso pallanuotista durante la terza puntata del reality, andata in onda lunedì 26 settembre 2022. In realtà Alfonso Signorini si era accorto di un certo suo malessere e al momento delle nomination gli ha chiesto spiegazioni. Lo ha chiamato in confessionale e, proprio perché gli era parso molto pensieroso e sulle sue nel corso della diretta, il conduttore ha provato a parlare con lui. “Stasera ti ho visto un po’ rabbuiato. C’era qualche motivo particolare?”, ha domandato Signorini ad Amaurys Perez. Leggi anche: Chi è Amaurys Pérez del GF Vip 7: età, altezza, peso, moglie, figli, pallanuoto e origini Amaurys ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022)è al GF Vip 7 ma non sta vivendo bene questa esperienza nella. Lo ha confessato lo stesso pallanuotista durante la terza puntata del reality, andata in onda lunedì 26 settembre 2022. In realtà Alfonsosi era accorto di un certo suo malessere e al momento delle nomination gli ha chiesto spiegazioni. Lo ha chiamato in confessionale e, proprio perché gli era parso molto pensieroso e sulle sue nel corso della diretta, il conduttore ha provato a parlare con lui. “Stasera ti ho visto un po’ rabbuiato. C’era qualche motivo particolare?”, ha domandatoad. Leggi anche: Chi èPérez del GF Vip 7: età, altezza, peso, moglie, figli, pallanuoto e origini...

