Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2022 ore 19:15 (Di martedì 27 settembre 2022) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2022 ORE 19.05 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PROSEGUENDO PIU’AVANTI CODE A TRATTI A PARTIRE DA VIA ARDEATINA FINO ALLA A24 Roma TERAMO NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA NOMENTANA E VIA CASILINA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CI SONO CODE TRA MOSTACCIANO E VIA DI MALAFEDE CAUSATE ANCHE DA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VITINIA IN DIREZIONE OSTIA ANCORA CODE PER LAVORI SU VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA SARA SPANO’ E ASTRAL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 settembre 2022)DEL 27 SETTEMBREORE 19.05 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAFIUMICINO E LA VIA DEL MARE PROSEGUENDO PIU’AVANTI CODE A TRATTI A PARTIRE DA VIA ARDEATINA FINO ALLA A24TERAMO NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA NOMENTANA E VIA CASILINA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CI SONO CODE TRA MOSTACCIANO E VIA DI MALAFEDE CAUSATE ANCHE DA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VITINIA IN DIREZIONE OSTIA ANCORA CODE PER LAVORI SU VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA SARA SPANO’ E ASTRAL ...

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2022 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-09-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2022 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-09-2022 - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su: via Flaminia, tra via Cassia e viale di Tor di Quinto; via Salaria, tra vi… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale di Tor Marancia, tra via Cristoforo Colombo e via Giulio Aristide Sartorio - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Taranto e a via Manfredonia -