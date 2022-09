Verso Milano Cortina 2026, Mosaner: “Non so se gareggerò in coppia con Constantini” (Di martedì 27 settembre 2022) Si festeggiano anche le medaglie di Pechino 2022 al Festival di Trento. E una delle storiche conquiste azzurre è stata sicuramente quella arrivata dal curling, come prima in assoluto della storia italiana. L’oro in doppio misto di Stefania Constantini e Amos Mosaner scrive pagine indelebili di emozioni e di successi. Lo racconta lo stesso Mosaner che si vuole concentrare principalmente sugli impegni della Nazionale, impegnata in queste settimane in Coppa del Mondo. Amos lancia uno sguardo Verso le prossime Olimpiadi Invernali italiane e svela: “Non so se gareggeremo ancora insieme – dichiara come riporta Sky Sport – Ora lei gioca con Sebastiano Arman, mio compagno di nazionale. Milano Cortina? Vedremo”. (foto@fisg,it) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 27 settembre 2022) Si festeggiano anche le medaglie di Pechino 2022 al Festival di Trento. E una delle storiche conquiste azzurre è stata sicuramente quella arrivata dal curling, come prima in assoluto della storia italiana. L’oro in doppio misto di Stefaniae Amosscrive pagine indelebili di emozioni e di successi. Lo racconta lo stessoche si vuole concentrare principalmente sugli impegni della Nazionale, impegnata in queste settimane in Coppa del Mondo. Amos lancia uno sguardole prossime Olimpiadi Invernali italiane e svela: “Non so se gareggeremo ancora insieme – dichiara come riporta Sky Sport – Ora lei gioca con Sebastiano Arman, mio compagno di nazionale.? Vedremo”. (foto@fisg,it) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

