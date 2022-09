Ultime Notizie – Shinzo Abe | funerali di Stato e proteste in piazza

(Di martedì 27 settembre 2022) L’ex premier giapponese ucciso lo scorso 8 luglio, migliaia alla cerimonia funebre. Ma in strada si contesta il costo delle esequie: la stima è di 1,67 milioni di yen, pari a circa 11,4 milioni di dollari Sono iniziati idiperAbe, l’ex premier giapponese ucciso lo scorso 8 luglio. Migliaia le persone che partecipano alla cerimonia funebre, con più di 700 sono gli ospiti stranieri che sono arrivati per l’evento, inclusi circa 50 leader diattuali o precedenti. Massiccia la presenza delle forze di sicurezza, con oltre mille soldati che svolgeranno compiti cerimoniali. Il primo ministro Fumio Kishida ha ricevuto le ceneri contenute in una scatola cerimoniale e le ha consegnate agli ufficiali militari che le hanno posto nel centro della sala. Fuori, però, non mancano le ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 10.008 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano 18.797. Le vittime son… - sole24ore : #ElezioniPolitiche2022 ultime notizie. #DellaVedova: +Europa chiederà riconteggio voti - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev: indaghiamo su nuova fossa comune vicino al confine russo ?? Nelle ultime settiman… - ilFattoMolfetta : MOLFETTA CALCIO: DISPONIBILI I BIGLIETTI PER IL MATCH CONTRO IL NARDÒ - fisco24_info : Ucraina ultime notizie. Missili su Zaporizhzhia, danni alle infrastrutture: Forze armate di Kiev: «La situazione ne… -

Il Sole 24 ORE

In Italia come in Ue, da cui nelleore è arrivato l'ennesimo endorsement del Ppe al Cavaliere, 'siamo fiduciosi che Forza Italia guiderà il prossimo governo in un percorso che serve i migliori ...La partita nell'uninominale in Campania - 21 parlamentari tra Montecitorio e Palazzo Madama - si chiude con 11 eletti per il M5s e 10 per il centrodestra. Nessun collegio a Pd e progressisti, niente ... Coronavirus ultime notizie. Oggi altri 10.008 casi (+21,2% sui 7 giorni) e 32 decessi Per settimane Mario Draghi ci è stato presentato come il salvatore della Patria: l'unico italiano in grado di essere benaccetto nei salotti buoni internazionali (quelli che contano) e che ci è stato ...La celebrazione dei funerali della Regina Elisabetta II è avvenuta il 19 settembre nell’abbazia di Westminster. Gli ultimi atti terreni prima della sepoltura definitiva del corpo sono stati quello di ...