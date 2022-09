Tumore del seno: test diagnostici più precisi aiutano ad avvicinare le donne allo screening (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 – Il Tumore del seno è la neoplasia del sesso femminile a più elevata incidenza nei paesi industrializzati e costituisce il 29% dei tumori che colpiscono le donne. Questo Tumore rappresenta la causa più comune di mortalità cancro-correlata nella donna. A confronto le realtà regionali su: programmi di screening, novità diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le politiche di prevenzione oncologica dei tumori della mammella, differenze di protocolli tra regioni, difformità sui meccanismi di rimborso applicati a livello regionale, differenze di accesso regionali a diagnosi e terapie. E ancora: quale partnership con l’industria privata, al fine di favorire il raggiungimento di specifici KPI (Key Performance Indicators) in termini di percentuale di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 – Ildelè la neoplasia del sesso femminile a più elevata incidenza nei paesi industrializzati e costituisce il 29% dei tumori che colpiscono le. Questorappresenta la causa più comune di mortalità cancro-correlata nella donna. A confronto le realtà regionali su: programmi di, novità diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le politiche di prevenzione oncologica dei tumori della mammella, differenze di protocolli tra regioni, difformità sui meccanismi di rimborso applicati a livello regionale, differenze di accesso regionali a diagnosi e terapie. E ancora: quale partnership con l’industria privata, al fine di favorire il raggiungimento di specifici KPI (Key Performance Indicators) in termini di percentuale di ...

