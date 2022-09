Sara Manfuso, il marito deputato Pd è fuori dal Parlamento. Bruganelli ironica: "Fuori anche lei?" (Di martedì 27 settembre 2022) Andrea Romano, politico e compagno dell'opinionista, non è stato rieletto alle ultime votazioni e Sonia Bruganelli ha punzecchiato la gieffina sui social network Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 settembre 2022) Andrea Romano, politico e compagno dell'opinionista, non è stato rieletto alle ultime votazioni e Soniaha punzecchiato la gieffina sui social network

borghi_claudio : Mi dicono che al #GFvip sta entrando una ex frequentatrice del #goofy quando era la compagna di D'Attorre ovvero Sara Manfuso????? - beerpizzabeer : RT @tvstellare: In questo video non riesco a smettere di vedere Sara Manfuso ?? - regno_disoleil : Ecco dove avevo già visto Sara Manfuso #GFVIP - Lukinoo1518 : RT @tvstellare: In questo video non riesco a smettere di vedere Sara Manfuso ?? - tvstellare : In questo video non riesco a smettere di vedere Sara Manfuso ?? -