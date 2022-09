(Di martedì 27 settembre 2022) Il gup di Napoli Nicoletta Campanaro, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, haa 18di reclusione Mariano Co , il39enne ritenuto responsabile dell'...

leggoit : #Napoli Samuele, il bimbo di 4 anni fatto cadere dal balcone: domestico condannato -

leggo.it

È stato condannato a 18 anni di carcere Mariano Cannio, il domestico 39enne accusato dell'omicidio di, il piccolo di 4 anni morto il 17 settembre dello scorso anno a Napoli. Ilera stato lasciato cadere dal balcone della casa in cui viveva con la sua famiglia in via Foria. La sentenza ...... ha condannato a 18 anni di reclusione Mariano Cannio , il domestico 39enne ritenuto responsabile dell'omicidio del piccolo, ildi 4 anni lasciato cadere nel vuoto, il 17 settembre ... Samuele, il bimbo di 4 anni fatto cadere dal balcone: domestico condannato Il gup di Napoli Nicoletta Campanaro, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato a 18 anni di reclusione Mariano Cannio, ...Il gup di Napoli Nicoletta Campanaro, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato a 18 anni di reclusione Mariano Cannio, il domestico 39enne ritenuto responsabile dell'o ...