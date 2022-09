Roberta Metsola e Pina Picierno premiate dallo IAI per il sostegno all’Ucraina

(Di martedì 27 settembre 2022) L’Istituto Affari Internazionali ha conferito alla presidente e alla vicepresidente del Parlamento europeo,, una Menzione Speciale nell’ambito dell’edizione 2022 del Premio IAI – “Giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il mondo”. «Per essersi schierate fermamente a favore dell’indipendenza, l’integrità territoriale, la libertà e la democrazia in Ucraina, con la proposta di un’immediata entrata del Paese nell’Unione europea, nobilitando così le istituzioni europee», è la motivazione espressa dal think tank indipendente fondato nel 1965 su iniziativa di Altiero Spinelli. Nell'ambito dell'edizione di quest'anno del #PremioIAI, lo IAI ha conferito a @e @pic una Menzione Speciale per essersi schierate fermamente a favore ...

