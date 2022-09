Regione, 4 consiglieri al Parlamento: ecco chi subentra (Di martedì 27 settembre 2022) Terminato lo spoglio e resi noti i nomi dei nuovi eletti in Parlamento, la Campania vede modificarsi la sua rosa di consiglieri regionali. Fanno le valigie e si spostano dal Centro direzionale di Napoli a Roma i leghisti Gianpiero Zinzi e Attilio Pierro, Annarita Patriarca (Forza Italia) e Michele Schiano di Visconti (FdI). Al loro posto quattro nuovi nomi a integrare l’assemblea: Antonella Piccerillo e Aurelio Tommasetti (Lega), Francesco Cascone (Forza Italia) e Cosimo Amente (FdI). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 27 settembre 2022) Terminato lo spoglio e resi noti i nomi dei nuovi eletti in, la Campania vede modificarsi la sua rosa diregionali. Fanno le valigie e si spostano dal Centro direzionale di Napoli a Roma i leghisti Gianpiero Zinzi e Attilio Pierro, Annarita Patriarca (Forza Italia) e Michele Schiano di Visconti (FdI). Al loro posto quattro nuovi nomi a integrare l’assemblea: Antonella Piccerillo e Aurelio Tommasetti (Lega), Francesco Cascone (Forza Italia) e Cosimo Amente (FdI). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

