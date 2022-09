"Putin ha fallito su tutto. Ora perderà anche Donbass e Crimea" (Di martedì 27 settembre 2022) L’umiliazione militare, il ricatto sul gas che non funziona, il peso delle sanzioni, la credibilità compromessa. Parla Ben Hodges, il generale americano che per primo ha previsto la riscossa ucraina Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 settembre 2022) L’umiliazione militare, il ricatto sul gas che non funziona, il peso delle sanzioni, la credibilità compromessa. Parla Ben Hodges, il generale americano che per primo ha previsto la riscossa ucraina

FFelice1983 : ????????@tonline Vittoria centrodestra ?? “shock per europei democratici”. È “il governo degli orrori”: #Meloni “neofasc… - Armageddon5567 : RT @Gianl1974: 1/5 Putin ha fallito i preparativi per una grande guerra - ISW Le proteste contro le tombe forzate, in cui i russi che non v… - cortesi_teresa : RT @Gianl1974: 1/5 Putin ha fallito i preparativi per una grande guerra - ISW Le proteste contro le tombe forzate, in cui i russi che non v… - domenico_damore : RT @Gianl1974: 2/5 dimostrano che Putin ha fallito nel prepararsi a una grande guerra. Ne parlano gli analisti dell'Istituto per lo studio… - domenico_damore : RT @Gianl1974: 1/5 Putin ha fallito i preparativi per una grande guerra - ISW Le proteste contro le tombe forzate, in cui i russi che non v… -