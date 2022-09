Prezzi in calo per benzina e gasolio nell’ultima settimana (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA – Continua la discesa del Prezzi dei carburanti: la benzina si attesta a 1,656 euro (-2,09%) e il gasolio a 1,761 euro (-2,29%) secondo la rilevazione dal 19 al 25 settembre dei Prezzi medi settimanali di carburanti e combustibili elaborati dal ministero della Transizione ecologica appena pubblicata. In particolare, la verde è diminuita nell’ultima settimana di 3,53 centesimi e il gasolio di 4,13 centesimi. In aumento il gasolio per riscaldamento a 1,789 euro (+1,79 centesimi pari in crescita dell’1,01%). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA – Continua la discesa deldei carburanti: lasi attesta a 1,656 euro (-2,09%) e ila 1,761 euro (-2,29%) secondo la rilevazione dal 19 al 25 settembre deimedili di carburanti e combustibili elaborati dal ministero della Transizione ecologica appena pubblicata. In particolare, la verde è diminuitadi 3,53 centesimi e ildi 4,13 centesimi. In aumento ilper riscaldamento a 1,789 euro (+1,79 centesimi pari in crescita dell’1,01%). L'articolo L'Opinionista.

