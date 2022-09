Pnrr, via libera della Commissione Ue alla seconda tranche a Italia (Di martedì 27 settembre 2022) Arriva da Bruxelles il via libera alla seconda tranche per l'Italia di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, L'annuncio dalla Commissione Ue che ha approvato la seconda quota da 21 ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 27 settembre 2022) Arriva da Bruxelles il viaper l'di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, L'annuncio dUe che ha approvato laquota da 21 ...

DantiNicola : È ufficiale: l'Italia con #Draghi ha raggiunto tutti i 45 obiettivi previsti dal #PNRR e l'@EU_Commission ha dato v… - ItaliaDomaniGov : ??#PNRR, all'Italia la seconda rata da 21 mld di euro. ?Via libera dall'@EU_Commission: positiva la valutazione del… - AParentiEU : Buone notizie. Via libera della @EU_Commission sulla seconda richiesta di pagamento da 21 miliardi di euro presenta… - InfoNodes : RT @transparency_it: ?? #DatiBeneComune ha selezionato i tre progetti pilota di #monitoraggiocivico del #PNRR che verranno supportati dalle… - MinisteroSalute : RT @ItaliaDomaniGov: ??#PNRR, all'Italia la seconda rata da 21 mld di euro. ?Via libera dall'@EU_Commission: positiva la valutazione della… -