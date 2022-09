Pnrr, sì dalla Commissione Ue a seconda tranche: per l’Italia pronti 21 miliardi (Di martedì 27 settembre 2022) La Commissione Ue ha annunciato l’approvazione ufficiale della seconda tranche da 21 miliardi nell’ambito del Pnrr dell’Italia. Roma “ha raggiunto tutti i 45 obiettivi” previsti e “la messa in opera degli investimenti sta entrando nella sua fase di pieno svolgimento”, ha spiegato l’esecutivo europeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 27 settembre 2022) LaUe ha annunciato l’approvazione ufficiale dellada 21nell’ambito deldel. Roma “ha raggiunto tutti i 45 obiettivi” previsti e “la messa in opera degli investimenti sta entrando nella sua fase di pieno svolgimento”, ha spiegato l’esecutivo europeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ItaliaDomaniGov : ? News dalla Commissione ue: in arrivo 21 miliardi di euro per aver centrato tutti gli obiettivi del primo semestre… - zazoomblog : Pnrr dalla Commissione Ue via libera alla seconda rata da 21 mld - #dalla #Commissione #libera #seconda - radioromait : Pnrr, dalla Commissione Ue via libera alla seconda rata da 21 mld - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Pnrr, dalla Commissione Ue via libera alla seconda rata da 21 mld - - MasterblogBo : BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha dato il via libera alla seconda rata di finanziamenti pe… -