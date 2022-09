Nunzio e Cosmary stanno insieme, la verità sugli ex Amici. E Alex? (Di martedì 27 settembre 2022) Nunzio e Cosmary stanno insieme: ormai è ufficiale. Lo conferma il ballerino sui social, nel momento in cui la sua ragazza debutta come velina a Striscia la Notizia. Cosmary velina è una novità dell’edizione 2022 che tanto piace ai fan di Amici di Maria De Filippi e galeotto fu proprio il programma Mediaset, dove, tra gli altri, Cosmay aveva conosciuto il cantante Alex. Cosmary e Alex Sembrava esserci del tenero tra Cosmary e Alex e a riflettori spenti la relazione è proseguita. All’interno del programma avevano fatto chiacchierare. Il loro era un rapporto molto stretto, che è poi sfociato in una storia d’amore, giunta ormai al capolinea. “La mia relazione con Alex è terminata, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 settembre 2022): ormai è ufficiale. Lo conferma il ballerino sui social, nel momento in cui la sua ragazza debutta come velina a Striscia la Notizia.velina è una novità dell’edizione 2022 che tanto piace ai fan didi Maria De Filippi e galeotto fu proprio il programma Mediaset, dove, tra gli altri, Cosmay aveva conosciuto il cantanteSembrava esserci del tenero trae a riflettori spenti la relazione è proseguita. All’interno del programma avevano fatto chiacchierare. Il loro era un rapporto molto stretto, che è poi sfociato in una storia d’amore, giunta ormai al capolinea. “La mia relazione conè terminata, ...

