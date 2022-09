sportli26181512 : Milik svela un retroscena: 'Mi voleva la Roma, ma il Napoli...': Arkadiusz Milik, neo attaccante della Juventus, ha… - tuttosport : #Milik: “La #Juve il sogno di sempre”. E svela un retroscena su #Szczesny ?? -

La trattativa Depay Prima di mettere sotto contrattoi bianconeri erano sulle tracce dell'olandese Memphis Depay , una trattativa alla quale l'ex Napoli non ha dato molta attenzione: " Non sono ...La Juventus che si presenta al 'Parco dei Principi' è reduce dallo scialbo pareggio ottenuto al 'Franchi' di Firenze, in cuie compagni nella seconda frazione di gioco hanno riscontrato non ... Milik svela un retroscena: 'Mi voleva la Roma, ma il Napoli...' Intervenuto ai microfoni di Meczyki dal ritiro della Nazionale, Arek Milik ha parlato anche della trattativa che in estate lo ha portato alla Juve. Ecco il suo ...L’attaccante della Juventus Arkadiusz Milik ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della testata polacca Meczyki ...