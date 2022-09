Meloni lavora già sulla legge di Bilancio. E vuole accelerare sulla squadra di governo (Di martedì 27 settembre 2022) Telefonata con Draghi: manovra in "continuità". L'incarico potrebbe arrivare tra il 20 e 21 ottobre Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 settembre 2022) Telefonata con Draghi: manovra in "continuità". L'incarico potrebbe arrivare tra il 20 e 21 ottobre

SimonaMalpezzi : Meloni perde ogni freno inibitorio e smette i panni della finta moderata, auspicando che la sua vittoria apra la st… - repubblica : Letta: 'Meloni lavora per sfasciare la nostra Europa. Un regalo a Mosca' - monica_lotti : Draghi lavora nell ombra con la Meloni È stato cambiato tutto per non cambiare niente - BarbaraSacchini : @elettroing Ma hai 10anni? 1 pee gli stipendi delka Littizzetto e Fazio certo non puoi prendertela con la #Meloni.… - asannais : RT @GiusCandela: Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, sarà il primo “first gentleman” della Repubblica italiana. È di sinistra, la… -