Meloni a premier polacco: "Difendiamo valori comuni e sicurezza" (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – "Grazie Mateusz Morawiecki Difendiamo insieme i nostri valori comuni e la sicurezza europea". Sono le parole della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, su twitter in risposta al tweet del premier polacco, che si è congratulato con Meloni per la vittoria alle elezioni politiche.

