Matteo Renzi: “Tempestato di mail, già mi chiedono di far cadere Governo…” (Di martedì 27 settembre 2022) Roma – “Ho ricevuto tra ieri e oggi già quasi 700 inviti/email soprattutto di giovanissimi che mi chiedono di far cadere il governo: ragazzi, capisco che è diventata la mia specialità, ma prima di buttare giù il governo bisogna che almeno lo facciano!”. Lo scrive Matteo Renzi, leader di Italia Viva, dopo le elezioni politiche 2022 che hanno decretato il trionfo di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. “Con la destra, dunque, al massimo rischiamo il portafogli, perché io li ritengo incapaci di governare (e spero di essere smentito)”, scrive tra l’altro il leader di Iv che nella sua enews poi aggiunge: “La destra italiana non è fascista. Va respinta questa narrazione, non c’è alcun rischio democratico nel nostro Paese. Ieri l’ho detto alla Cnn e lo dico a tutti i numerosi interlocutori internazionali che ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 27 settembre 2022) Roma – “Ho ricevuto tra ieri e oggi già quasi 700 inviti/esoprattutto di giovanissimi che midi faril governo: ragazzi, capisco che è diventata la mia specialità, ma prima di buttare giù il governo bisogna che almeno lo facciano!”. Lo scrive, leader di Italia Viva, dopo le elezioni politiche 2022 che hanno decretato il trionfo di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. “Con la destra, dunque, al massimo rischiamo il portafogli, perché io li ritengo incapaci di governare (e spero di essere smentito)”, scrive tra l’altro il leader di Iv che nella sua enews poi aggiunge: “La destra italiana non è fascista. Va respinta questa narrazione, non c’è alcun rischio democratico nel nostro Paese. Ieri l’ho detto alla Cnn e lo dico a tutti i numerosi interlocutori internazionali che ...

