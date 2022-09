Long Covid, un esame del sangue sulle “proteine spia” lo può prevedere: ecco perché (Di martedì 27 settembre 2022) Ancora passi avanti sul fronte della ricerca sul e intorno al Covid. Un esame del sangue eseguito al momento dell’infezione da Sars-CoV-2 promette di prevedere la sindrome Long Covid. Come? Individuando i pazienti più a rischio di disturbi a un anno dal contagio. È la novità che riferisce l’Adnkronos, e che emerge da uno studio pubblicato su eBioMedicine–The Lancet. Una ricerca condotta da un team dell’University College London (Ucl) su piccoli numeri. Long Covid, un test del sangue lo può prevedere Se indagini più ampie confermeranno i risultati, gli autori prospettano la possibilità di predire la sindrome post Covid-19 offrendo un test già al momento della diagnosi di positività al coronavirus ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) Ancora passi avanti sul fronte della ricerca sul e intorno al. Undeleseguito al momento dell’infezione da Sars-CoV-2 promette dila sindrome. Come? Individuando i pazienti più a rischio di disturbi a un anno dal contagio. È la novità che riferisce l’Adnkronos, e che emerge da uno studio pubblicato su eBioMedicine–The Lancet. Una ricerca condotta da un team dell’University College London (Ucl) su piccoli numeri., un test dello puòSe indagini più ampie confermeranno i risultati, gli autori prospettano la possibilità di predire la sindrome post-19 offrendo un test già al momento della diagnosi di positività al coronavirus ...

