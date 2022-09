La sonda Dart ha colpito un asteroide: in arrivo le prime immagini (Di martedì 27 settembre 2022) Il minisatellite italiano LiciaCube sta per diffondere delle immagini molto interessanti che raccontano la storia di un “incontro planetario” tra la sonda Dart e l’asteroide Dimorphos. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli. L’asteroide Dimorphos e la sonda Dart L’asteroide Dimorphos è stato colpito, durante la notte, dalla sonda Dart, nel test di difesa planetaria. Quando saranno visibili le foto? Le immagini sono in via di processamento e saranno visibili in giornata. A raccogliere i primi dati sull’evento il minisatellite italiano LiciaCube. Perchè la sonda Dart ha colpito l’asteroide Dimorphos? La ... Leggi su zon (Di martedì 27 settembre 2022) Il minisatellite italiano LiciaCube sta per diffondere dellemolto interessanti che raccontano la storia di un “incontro planetario” tra lae l’Dimorphos. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli. L’Dimorphos e laL’Dimorphos è stato, durante la notte, dalla, nel test di difesa planetaria. Quando saranno visibili le foto? Lesono in via di processamento e saranno visibili in giornata. A raccogliere i primi dati sull’evento il minisatellite italiano LiciaCube. Perchè lahal’Dimorphos? La ...

