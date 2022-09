“Ho 50 figli e 15 in arrivo” (Di martedì 27 settembre 2022) A 30 anni Kyle Gordy è padre di 50 figli e altri 15 sono in arrivo. Il giovane californiano è Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 27 settembre 2022) A 30 anni Kyle Gordy è padre di 50e altri 15 sono in. Il giovane californiano è Perizona Magazine.

GesAU_it : PROFEZIE IMMINENTI: IL MONDO DEVE PREPARARSI PER L’ARRIVO DEL PIÙ GRANDE NEMICO DELL’UMANITÀ SIN DA QUANDO I MIEI F… - Lelecottero : RT @Keroppo: So che state festeggiando per Bonino e Romano fuori dal Parlamento ma occhio, è probabilmente in arrivo dal Regno Unito una di… - DgsGiu : RT @Keroppo: So che state festeggiando per Bonino e Romano fuori dal Parlamento ma occhio, è probabilmente in arrivo dal Regno Unito una di… - Agostino12 : @mclaudia_15 ci vuole la poligamia io voglio tre mogli così arrivo a 13 figli ?? #nuovaitalia #massonica quindi… - RussianMike31 : RT @AlexKensei77: La mia ex ex ex ex ex (finisco qua) nonché madre dei miei figli ha già prenotato ferie per capodanno, pasqua e prossima e… -