Giorgia Meloni, dimmi con chi vai ti dirò chi sei (Di martedì 27 settembre 2022) Dalla rassegna stampa del 21 settembre di Moked, il portale dell'ebraismo italiano. "Il fascismo fu il "male assoluto"? La domanda, posta ieri a Giorgia Meloni a Rainews24, ha ottenuto questa risposta:... Leggi su globalist (Di martedì 27 settembre 2022) Dalla rassegna stampa del 21 settembre di Moked, il portale dell'ebraismo italiano. "Il fascismo fu il "male assoluto"? La domanda, posta ieri aa Rainews24, ha ottenuto questa risposta:...

adrianobusolin : RT @pgiuma: Rosicano tutti a partire da lei , Gassman e deliranti #sinistrati vari!!!L'affondo di Sabrina Ferilli a Giorgia Meloni dopo la… - valeriarulli_ : RT @creTania_: Giorgia Meloni che dice 'La Costituzione bella ma vecchia' mi fa una paura che non so descrivere. - GianmarioAngius : RT @DavideR46325615: Beppe Sala, sindaco di Milano ha commentato il risultato delle elezioni: 'Obbiettivamente, dopo Giorgia Meloni, Giusep… - korvytron : RT @creTania_: Giorgia Meloni che dice 'La Costituzione bella ma vecchia' mi fa una paura che non so descrivere. - mfornerino12 : RT @plomoparejo: GIORGIA MELONI, NUEVA PRIMER MINISTRO DE ITALIA. -