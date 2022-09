Giappone: l’ultimo saluto all’ex premier Shinzo Abe (Di martedì 27 settembre 2022) Il Giappone si appresta a dare l’ultimo saluto all’ex premier Shinzo Abe, assassinato lo scorso luglio durante un comizio elettorale. I Giapponesi sono però indignati per la scoperta dei legami di Abe con la Chiesa dell’Unificazione, una setta religiosa. Giappone: l’ultimo saluto all’ex primo ministro Shinzo Abe A Tokyo sono in corso i funerali di Leggi su periodicodaily (Di martedì 27 settembre 2022) Ilsi appresta a dareAbe, assassinato lo scorso luglio durante un comizio elettorale. Isi sono però indignati per la scoperta dei legami di Abe con la Chiesa dell’Unificazione, una setta religiosa.primo ministroAbe A Tokyo sono in corso i funerali di

Billa42_ : Giappone: l’ultimo saluto all’ex premier Shinzo Abe - AlbertoRossi70 : L’ultimo turno della fase a gironi dei Mondiali di basket femminile, in programma il 27/9, prevede i seguenti incon… - TrendNelTweet : Parenzo è l'ultimo ad unirsi alla #SagraDelleLacrime , ma Renzi vuole risollevare il morale delle truppe organizzan… - amariMarisa : @AntonioArnolfo @Gianval1976 @GP_ArieteRosso Volare in Giappone l’ultimo sgarro … - Ultimo_Samurai_ : @AnselmiRossy @MicheleBonates3 A titolo personale. È andato in Giappone per cazzi suoi visto che non ha alcun titol… -