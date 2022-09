GF Vip, il marito di Sara Manfuso non è stato rieletto col Pd. La frecciata di Sonia Bruganelli (Di martedì 27 settembre 2022) Le elezioni politiche entrano nella casa del “Grande Fratello Vip“. Alcuni concorrenti si sono recati alle urne, a tutti è stato reso noto, attraverso il “Tg5”, l’esito del voto. La più interessata al discorso elettorale Sara Manfuso, la concorrente è infatti sposata con Andrea Romano, deputato del Partito Democratico. Ora ex deputato perché Romano non è stato rieletto, nella sua Livorno ha ottenuto il 33,81% ma è stato battuto di 3.500 voti dalla forzista Chiara Tenerini. “Le sarà comunicato?”, si era chiesto su Twitter il giornalista Giuseppe Candela suscitando una reazione di Sonia Bruganelli: “Speriamo non la facciano uscire anche a lei”, il commento dell’opinionista. “Oppure fanno entrare lui”, replica Candela, quasi anticipato dalla moglie di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Le elezioni politiche entrano nella casa del “Grande Fratello Vip“. Alcuni concorrenti si sono recati alle urne, a tutti èreso noto, attraverso il “Tg5”, l’esito del voto. La più interessata al discorso elettorale, la concorrente è infatti sposata con Andrea Romano, deputato del Partito Democratico. Ora ex deputato perché Romano non è, nella sua Livorno ha ottenuto il 33,81% ma èbattuto di 3.500 voti dalla forzista Chiara Tenerini. “Le sarà comunicato?”, si era chiesto su Twitter il giornalista Giuseppe Candela suscitando una reazione di: “Speriamo non la facciano uscire anche a lei”, il commento dell’opinionista. “Oppure fanno entrare lui”, replica Candela, quasi anticipato dalla moglie di ...

